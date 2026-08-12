Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских судов западными странами

Президент Владимир Путин в ходе встречи с командованием Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске заявил, что Россия будет зеркально отвечать на возможные захваты российских торговых судов западными странами. Он назвал такие действия пиратством и разбоем, подчеркнув, что ответ может последовать в любом месте, где Россия сочтёт это целесообразным. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитываем это нужным и целесообразным. В любом месте», — сказал Путин.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина доложил, что страны Запада активно привлекают для перевозки грузов суда под флагами третьих стран, создавая «теневой флот», и подтвердил готовность сил к осмотру и задержанию таких судов.

Напомним, что ЕС в рамках 21-го пакета санкций утвердил механизм, позволяющий продавать сырую нефть и другие товары, изъятые с задержанных подсанкционных судов. Москва считает санкции неэффективными и нелегитимными.