Курсы валют ЦБ РФ на 13 августа: 82,9977 руб/доллар США и 95,7793 руб/евро

ЦБ РФ с 13 августа установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 82,9977 руб.

1 евро - 95,7793 руб.

10 китайских юаней - 122,7800 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6235 р. (0,76%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5959 р. (0,63%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9610 р. (0,79%) .

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