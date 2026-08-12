Конец игорной империи: ревизор иркутской сети казино получила реальный срок

Вынесен приговор 40-летней жительнице Иркутского района. Она была участницей группировки, которая занималась организацией и проведением азартных игр в столице региона, сообщили в прокуратуре Приангарья.

По данным надзорного ведомства, в 2012 году трое жителей региона создали сеть казино. В ОПГ вошли и другие жители региона. Подсудимой была отведена роль ревизора в нескольких игровых заведениях.

В ее обязанности входили сверка сведений о статистике вложенных и выданных денег в игровых автоматах, контроль деятельности персонала и процесса опломбирования плат игровых автоматов, составление отчетов по учету расходов и доходов. Сеть из семи заведений работала 4 года. Извлеченный нелегальный доход превысил 190 млн рублей.

Подсудимую приговорили к 6,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с отсрочкой до достижения дочерью 14-летнего возраста. Остальные участникам назначили от 6 до 13,5 года лишения свободы. С преступников взыскали сумму, равную нелегальным заработкам.