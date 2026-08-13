Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 августа: 11 696,6904 руб/1 г золота и 173,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 696,6904 руб.

1 грамм серебра - 173,9400 руб.

1 грамм платины - 4 692,1802 руб.

1 грамм палладия - 3 662,7000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 243,8599 р. (2,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6200 р. (2,73%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,9798 р. (1,62%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,2000 р. (1,22%) .

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