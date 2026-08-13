Wildberries продлил меры поддержки продавцов по модели FBS до конца января 2027 года

Wildberries зафиксировал действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели продаж FBS (со склада продавца), до 31 января 2027 года.

«В числе продлённых условий — сниженная комиссия за быструю отгрузку, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки в пунктах выдачи, бесплатная опция «Выходные дни» в конструкторе тарифов и сниженная стоимость автовозврата товаров», — говорится в сообщении RWB.

В компании отметили, что благодаря доработкам модели FBS затраты на выполнение заказов для продавцов снизились до 22% в зависимости от категории товара, а спрос на работу по этой модели вырос более чем в 10 раз.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.