ФАС проверит рост цен на птицу и говядину

Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям мяса птицы и говядины для оценки обоснованности установления оптово-отпускных цен. Компании должны предоставить сведения об объёмах производства, реализации, полной себестоимости и рентабельности продаж.

В сообщении ФАС отмечается, что производители также обязаны сообщить информацию о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала текущего года. По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования.

Проверка проводится в рамках анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках.

Напомним, что птицеводческая отрасль России переживает масштабную консолидацию. По данным сервиса «Контур.Фокус», к началу июня 2026 года количество сельхозпредприятий в птицеводстве сократилось почти на 3%, до 4,57 тыс. компаний. Число юрлиц уменьшилось на 2,41%, а индивидуальных предпринимателей — почти на 3%. С 2022 года общее число игроков отрасли снизилось более чем на 9%