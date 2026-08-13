Дефляция в России набирает темп: цены падают вторую неделю подряд

В июле рост потребительских цен в России замедлился до 0,54%, после 0,87% в июне и 0,17% — в мае, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция оказалась ниже ожиданий: консенсус-прогноз экономистов предполагал уровень 0,65%. За январь–июль потребительские цены выросли на 4,75%. Средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 6,5%, дизельное топливо подорожало на 9,2%.

С 4 по 10 августа снижение потребительских цен ускорилось до 0,06% за неделю против 0,02% неделей ранее. Таким образом, недельная дефляция фиксируется уже вторую неделю подряд. До этого она наблюдалась только в середине мая.

Годовая инфляция к 10 августа снизилась до 6,06% с отметки 6,13%, зафиксированной неделей раньше. С начала года потребительские цены выросли на 4,69%, а за последнюю неделю даже немного подешевели (-0,06%). Бензин стал дешевле на 0,6%, дизель — на 1,39%.

Аналитики позитивно оценивают эти данные как признак стабилизации экономики.

Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 11 сентября 2026 года. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14% годовых, ухудшив среднесрочный прогноз.