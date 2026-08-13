Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Иркутяне обеспокоены очередями на заправках: обзор ситуации на 15 августа
Перебои с топливом и жесткие ограничения: обзор ситуации на заправках Иркутска на 14 августа
«КрайсНефть» ограничила продажу бензина в канистры: причины
Все материалы сюжета

Дефляция в России набирает темп: цены падают вторую неделю подряд

В июле рост потребительских цен в России замедлился до 0,54%, после 0,87% в июне и 0,17% — в мае, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция оказалась ниже ожиданий: консенсус-прогноз экономистов предполагал уровень 0,65%. За январь–июль потребительские цены выросли на 4,75%. Средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 6,5%, дизельное топливо подорожало на 9,2%.

Читайте также:

Битва за вкладчика: какие банки подняли ставки до 14% годовых?
10 августа 2026
ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку до 14%, но ухудшил среднесрочный прогноз
24 июля 2026

С 4 по 10 августа снижение потребительских цен ускорилось до 0,06% за неделю против 0,02% неделей ранее. Таким образом, недельная дефляция фиксируется уже вторую неделю подряд. До этого она наблюдалась только в середине мая.

Годовая инфляция к 10 августа снизилась до 6,06% с отметки 6,13%, зафиксированной неделей раньше. С начала года потребительские цены выросли на 4,69%, а за последнюю неделю даже немного подешевели (-0,06%). Бензин стал дешевле на 0,6%, дизель — на 1,39%.

Аналитики позитивно оценивают эти данные как признак стабилизации экономики.

Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 11 сентября 2026 года. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14% годовых, ухудшив среднесрочный прогноз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (465)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес