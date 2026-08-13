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Геополитика против биржи: российский рынок падает вопреки хорошей статистике

Российский рынок акций начал среду с попытки роста, обновив месячный максимум, однако удержать позиции не смог. Вскоре произошел откат от достигнутых вершин, а на старте основной сессии индикаторы устремились вниз.

Индекс МосБиржи сохранял нисходящую динамику большую часть дня и обновил вчерашний минимум, теряя более 1%.

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Давление на котировки оказало ухудшение информационного фона, связанного с геополитикой. Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием российских судов странами ЕС, назвав это разбоем. Он добавил, что РФ будет отвечать зеркально в любой зоне, которую сочтет целесообразной, включая зону ответственности Тихоокеанского флота. На фоне сообщений об атаках на нефтегазовую инфраструктуру и порты отсутствие официальных новостей о визите переговорщиков США также активизировало продавцов.

Тем не менее, пока остаются поводы ожидать прогресса в мирных переговорах, вероятность возобновления восходящей динамики Индекса МосБиржи остается высокой. Ближайшая цель — уровень 2400 п. Однако теперь на пути к нему появилось локальное препятствие в виде максимума начала июля (2336 п.).

Позитивные данные по инфляции вызвали лишь кратковременный импульс: недельная дефляция увеличилась, годовая инфляция снизилась, статистика за июль оказалась лучше ожиданий. Но вечером рынок вернулся к дневным минимумам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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