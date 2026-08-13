Снижение инвестиций в России не стало драматичным: ЦБ объясняет причины

Снижение инвестиций в начале 2026 года не является драматичным событием — общий уровень инвестиционной активности остаётся высоким, цитирует ТАСС советника главы ЦБ РФ Кирилла Тремасова.

«Инвестиционный бум последних лет вывел Россию на исторические максимумы. Являются ли эти уровни оптимальными? Это вопрос дискуссионный», — пояснил представитель регулятора. По его словам, экономический рост, основанный только на инвестициях, обычно носит затухающий характер. Для устойчивого развития необходимо искать скрытые ресурсы за счёт повышения эффективности экономики:

оптимизации распределения ресурсов;

совершенствования институтов;

интеграции в мировую экономику.

Это, по мнению Тремасова, важнее простого наращивания вложений.

Однако эксперты предупреждают: несмотря на высокий совокупный объём инвестиций, структура их меняется не в лучшую сторону. Уже четыре квартала подряд инвестиции в основной капитал падают: с незначительного снижения (-1%) во II квартале 2025 года до обвала почти на 14% в I квартале 2026-го. Частные компании фактически перешли в режим консервации активов из-за дорогих кредитов и высокой налоговой нагрузки. Единственными драйверами роста остаются государственные мегапроекты и оборонзаказ; без них экономика выглядела бы значительно хуже, подчёркивают аналитики Института Столыпина.