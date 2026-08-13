Экономика России вышла из рецессии?

Экономика России может вновь начать расти во втором квартале после трёх кварталов спада. Bloomberg прогнозирует рост ВВП в апреле–июне на 0,9%, а потребление домохозяйств — более чем на 7%.

Эти данные подтверждаются и официальным заявлением главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которое передаёт РИА Новости.

«Статистика за полугодие подтвердила, что экономика преодолевает динамику начала года», — отметил он. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале рост составил 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. За первое полугодие российская экономика выросла на 0,6%.

По данным Минфина, в июне ВВП России показал рост на 1,1%.

При этом инфляция остаётся высокой: Bloomberg прогнозирует показатель выше 6%.

Банк России 24 июля повысил прогноз по инфляции на 2026 год до диапазона 6–7%, пересмотрев прежний ориентир в 4,5–5,5%. Такое решение было принято из-за значительного роста цен на топливо. Согласно прогнозу регулятора, возвращение инфляции к целевым 4% ожидается только в 2027 году.