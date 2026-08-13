Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Иркутяне обеспокоены очередями на заправках: обзор ситуации на 15 августа
Перебои с топливом и жесткие ограничения: обзор ситуации на заправках Иркутска на 14 августа
«КрайсНефть» ограничила продажу бензина в канистры: причины
Все материалы сюжета

Переправа на Ольхон: паром «Дорожник» не работает из-за техобслуживания

Один из трех паромов, курсирующих на маршруте МРС – остров Ольхон, 13 августа временно выведен из эксплуатации для проведения планового технического обслуживания. Движение продолжают два оставшихся судна – «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота».

«13 августа паром «Дорожник», обслуживающий переправу МРС – о. Ольхон, не выходит в рейсы ввиду тех обслуживания. Остальные паромы «Семен Батагаев», «Ольхонские ворота» ходят согласно расписанию», – сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства.

Ранее на техническом обслуживании находилось судно «Ольхонские ворота». Помимо этого, ВСРП ввело в строй судно «Семён Батагаев». Оно находилось в ремонте с июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес