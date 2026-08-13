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Российский авторынок в июле поднялся на пятое место в Европе

Российский автомобильный рынок по итогам июля 2026 года поднялся на пятую позицию среди крупнейших авторынков Европы, переместившись с шестого места, которое он занимал в июне. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», ознакомившись с соответствующими данными консалтинговой компании GlobalData.

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Лидером по реализации автомобилей в июле стала Германия, где их было продано в количестве 268 068 единиц – на 12% больше, чем в том же месяце прошлого года. Вторую строчку среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 156 571 экземпляр (+11,7%). Третий результат показала Франция – 126 808 штук (+9%). На четвертой позиции находится Италия, дилеры которой за второй летний месяц реализовали 123 184 автомобиля (+4%).

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 12,2% до 730,7 тыс. штук, при этом доли китайских и российских брендов практически сравнялись (40,9% и 40,6%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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