Возраст — главный барьер при найме: кого российские компании боятся брать на работу?

В 2026 году возраст кандидата остаётся главным скрытым ограничением на рынке труда. По данным опроса «Работы.ру» и «СберПодбора», 63% российских компаний считают слишком высокий возраст препятствием для трудоустройства.

На втором месте по распространённости — токсичность соискателя (52%) и негативные отзывы с прошлого места работы (48%). Для 19% работодателей важен даже слишком молодой возраст, а 27% обращают внимание на банкротство физического лица. Внешность важна для 15%, пол или татуировки — для 11%. Кредитная история имеет значение только для 4% компаний, знак зодиака — для 1%, сообщает "Коммерсант".

При этом большинство работодателей стараются корректно сообщать об отказе:

91% компаний ценят уважительное завершение общения;

Чаще всего отказ сообщают в мессенджере (36%) или лично после собеседования (27%);

Только 3% просто перестают выходить на связь без объяснений.

Для 62% компаний вежливый отказ — это демонстрация профессионализма; ещё 34% допускают повторное рассмотрение кандидата в будущем.

Эксперты отмечают: жёсткие ограничения по возрасту сокращают кадровый резерв на фоне дефицита кадров.

Напомним, на фоне рекордно низкой безработицы в 2,2% российские компании, включая крупнейших работодателей, начали активно сокращать персонал. Согласно опросу Российско-германской внешнеторговой палаты, 23% компаний планируют урезать штат во второй половине 2026 года, большинство – примерно на 10%.