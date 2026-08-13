Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс направили письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту с требованием объяснить приостановку введения новых санкций против России. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Reuters.

В письме сенаторы выражают мнение, что санкции, введённые при администрации Джо Байдена, оказались недостаточно эффективными для сдерживания России. Последний крупный пакет санкций был введён в октябре 2025 года, и, по мнению Уоррен и Кунса, Москва успешно обходит эти ограничения. Они требуют объяснить, почему введение адресных санкций против организаций, помогающих обходить ограничения, было приостановлено на 17 месяцев.

В письме цитируются слова министра финансов Бессента, сказанные в феврале конгрессу, о том, что администрация хочет «посмотреть, как будут развиваться мирные переговоры». Сенаторы также приводят высказывания Рубио, что мирные переговоры между Россией и Украиной не дали результатов и на тот момент не проводились.

«Если администрация приостановила регулярные санкции из-за мирных переговоров, которые зашли в тупик несколько месяцев назад, почему санкции не были возобновлены, чтобы вернуть рычаги влияния для достижения справедливого мира на Украине?» — спрашивают сенаторы.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны Запада. По его словам, перспективы диалога появятся только в случае готовности западных спонсоров Киева к честному диалогу, нацеленному на устранение первопричин конфликта. Дипломат подчеркнул, что Москва не раз доказывала готовность к переговорному решению, однако украинская сторона выходила из них и вела себя непоследовательно. В частности, Киев действует под влиянием введенного Владимиром Зеленским запрета на контакты с Москвой. Галузин назвал абсурдным требование главы МИД Украины Андрея Сибиги продолжить диалог, отметив: «Мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона». Он также указал, что власти в Киеве транслируют лишь то, что передают их кураторы, которые стремятся лишь к заморозке боевых действий для перегруппировки сил ВСУ. Россия же настаивает на урегулировании, которое принесет прочный мир.