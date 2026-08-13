Новый налоговый вычет появится в России с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года налогоплательщики смогут получить налоговый вычет по договорам добровольного страхования жизни, заключённым с 1 января 2025 года. Вычет войдёт в категорию долгосрочных сбережений с единым лимитом взносов, который для всех продуктов составляет 400 тыс. рублей в год. Об этом пишет газета «Известия».

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что с 1 сентября 2026 года вычет объединяется с инвестиционными счетами третьего типа, программой долгосрочных сбережений и негосударственным пенсионным обеспечением: «За год берется сумма личных взносов, но не более 400 тыс. рублей — по всем продуктам вместе».

Для родителей действует повышенный лимит до 500 тыс. рублей в год на сбережения в пользу детей (до 18 лет, при очном обучении — до 24 лет), а если оба родителя заключили договоры, совокупный лимит семьи может достигать 1 млн рублей в год. Размер вычета зависит от ставки НДФЛ: от 13% до 22% — до 88 тыс. рублей в год.

Сафонов также подчеркнул: «Срок договора поэтапно будет увеличен до 10 лет. Если человек закроет счет раньше, он потеряет право на вычет — и ему придется вернуть уже полученные деньги. На это и рассчитано: человек должен серьезно подумать, прежде чем участвовать в программе».

Вычет можно получить через ФНС или работодателя, подав декларацию 3-НДФЛ. Ранее действовал социальный вычет по договорам страхования жизни сроком от пяти лет с лимитом 150 тыс. рублей в год, но с 1 сентября эта норма исключена.

Ранее стало известно, что каждый четвертый житель Сибири ежегодно подает документы на налоговый вычет, а еще 21% отметили, что не знают, за какие услуги можно получить частичный возврат средств. При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет – треть опрошенных готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам, если у них есть такие инструменты.