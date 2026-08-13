Цены в России падают вторую неделю подряд: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Медведев призвал государство и бизнес готовиться к изменениям в ВПК, Росстат зафиксировал рост ВВП, цены в России падают вторую неделю подряд, а в Иркутской области приостановилась работа одного из парома на Ольхон. Подробнее – в обзоре СИА.

Изменения в ВПК

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что бизнесу стоит готовиться к изменениям в ВПК. «Сейчас военно-промышленный комплекс дает понятный, весьма существенный рост экономики именно потому, что он востребован, но впоследствии там могут быть некие изменения», – сказал Медведев.

Рост ВВП

Рост ВВП России во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,3% в годовом выражении. При расчете использовались индикаторы отраслевой статистики: на увеличение повлияли розничный товарооборот – повышение на 7,2%, оборот общественного питания – на 6,2%, грузооборот – 2,5%, оптовый товарооборот – 2,4%, обрабатывающие производства – 2%.

Падение цен

Росстат зафиксировал снижение цен в России вторую неделю подряд: с 4 по 10 августа они опустились на 0,06%. С начала августа дефляция также составила 0,06%. С 28 июля по 3 августа в стране тоже была отмечена дефляция на уровне 0,02%. При этом с начала 2026 года цены выросли на 4,69%.

Минус паром

Один из трех паромов, курсирующих на маршруте МРС – остров Ольхон, 13 августа временно выведен из эксплуатации для проведения планового технического обслуживания. Движение продолжают два оставшихся судна – «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Они работают по расписанию.

Загрязнение реки

Местные жители заметили загрязнение реки Ушаковки в Иркутске – по Сети распространяются соответствующие кадры. По этому факту Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку. Как пояснили городские власти, на реке идут работы по регулированию русла и углублению дна, и цвет воды поменялся по этой причине. Ведомство даст оценку действиям хозяйствующих субъектов и властям.