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Селлеры уходят с маркетплейсов: почему собственный интернет-магазин — не панацея?

Предприниматели всё чаще открывают собственные интернет-магазины на фоне атак на склады и роста комиссий. По данным Infoline, за последний год число таких проектов выросло в полтора раза, сообщает "Коммерсант".

«Развитие собственных магазинов — это не противопоставление маркетплейсам, а способ диверсификации каналов продаж», — отмечает управляющий партнёр «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Маркетплейсы обеспечивают трафик и логистику, но создают риски для бизнеса. Собственный сайт позволяет предлагать эксклюзив, сервисы и персонализированные программы лояльности. К тому же современные технологии искусственного интеллекта значительно снижают порог входа — открыть магазин можно буквально за час.

Однако создание сайта — лишь полдела. Основатель «Клуба партнёров на маркетплейсах» Илья Бухарин подчёркивает: «Создать магазин легко, но продвигать его дорого и сложно. Новый онлайн-магазин появится по запросам в поисковиках минимум через месяц при грамотной SEO-оптимизации».

Кроме того, покупатели привыкли к бесплатной доставке и возврату, которые могут обеспечить только крупные площадки. Поэтому пока массовый уход трафика с маркетплейсов маловероятен. 

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Ранее иркутский предприниматель Евгений Гришкевич отметил, что бизнес начал покидать Wildberries задолго до взрывов:

«Проблемы начались ещё до атак. „Вайлдберриз“ — очень жёсткая структура, работать только с ней невозможно. Мы ушли с этой площадки полностью». По его словам, многие предприниматели диверсифицировались заранее: обычно через маркетплейсы продают лишь 20–50% товара, остальное реализуют через собственные сайты или офлайн-розницу. Он считает, что рынок сейчас ждёт перераспределения, а не нового бума, поскольку количество предпринимателей ограничено. По мнению эксперта, часть проблем можно было бы решить разделением логистики и самой платформы, чтобы у продавцов был выбор доставки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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