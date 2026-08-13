Досрочные погашения ипотеки в России выросли на 20% в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года россияне досрочно погасили ипотеку на 380 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На каждый третий выданный жилищный кредит в начале года приходился один закрытый раньше срока, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова отметила, что одна из причин роста — повышение доходов россиян в прошлом году и направление на досрочное погашение новогодних бонусов. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич добавил, что наиболее активному погашению способствовало резкое снижение ставок по вкладам во второй половине 2025 года: заемщики сняли деньги с депозитов и направили на ипотеку.

Младший управляющий директор НРА Павел Жолобов уточнил, что ставки по вкладам снизились до 13%, и держать средства на депозите стало менее выгодно, чем гасить долг. Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич пояснил, что рыночные кредиты важно гасить быстрее, так как проценты начисляются в начале срока. Однако, по его словам, для льготной ипотеки хранение денег на вкладе может быть выгоднее, но из-за завышенных цен на первичке даже небольшая ставка превращается в большой платеж.

Около 90% досрочных погашений происходит за счёт собственных средств заемщиков, также кредиты закрывают через рефинансирование или продажу залога. Ранее, в 2024 году, при ставках по вкладам до 20% досрочно гасить льготную ипотеку под 6–7% было невыгодно, сейчас ситуация изменилась.

Ранее стало известно, что оформление ипотеки является самым стрессовым финансовым решением для россиян. 28% респондентов назвали ипотеку наиболее сложным и эмоционально напряжённым решением, ещё 19% — оформление крупного кредита.