Переработка нефти в РФ обновит минимум: ждать ли дефицита топлива осенью?

В августе российская нефтепереработка рискует обновить очередной антирекорд — 4 млн баррелей в сутки, прогнозирует Kpler. В июле показатель вырос до 4,2 млн б/с, но уже к августу ожидается снижение почти на 5% из-за внеплановых ремонтов и простоев, передаёт "Коммерсант".

«Практический минимум переработки для обеспечения внутреннего рынка составляет 3,3–3,5 млн б/с», — отмечает источник в отрасли. Эксперты не ожидают возврата к привычным значениям (5,3–5,5 млн б/с) в текущем году, хотя восстановление возможно в сентябре за счёт окончания ремонтных работ. Ситуация осложняется тем, что запрет на экспорт дизтоплива с июля ограничил загрузку заводов, а дефицит бензина вынуждает власти вводить ограничения на продажу топлива по системе «чёт-нечет» в ряде регионов (Липецкая, Оренбургская области) и Сочи.

Для стабилизации рынка правительство продлило льготные условия продаж бензина на бирже и разрешило производство низших экологических классов топлива («Евро-2», «Евро-3») до середины следующего года. Возобновление экспорта дизтоплива в сентябре может поддержать отрасль, однако ключевым фактором остаются сроки завершения плановых ремонтов НПЗ.

Отметим, что 12 августа цены на бензин и дизель в Иркутске резко подорожали на одной из сетей АЗС — компания «КрайсНефть» повысила стоимость сразу на 3 рубля. До этого после июньско-июльского скачка цен рынок был стабилен более двух недель.