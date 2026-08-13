Банк Уралсиб запустил бухгалтерский сервис для работы на АУСН

Банк Уралсиб запустил сервис «Аутсорсинг бухгалтерии для АУСН» для клиентов, работающих на автоматизированной упрощенной системе налогообложения.

Сервис помогает вести учет доходов и расходов без расхождений, кадровый учет, работу с маркетплейсами и взаимодействует с налоговой службой, а также предоставляет неограниченные консультации бухгалтера-профессионала.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) – это специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Ставки налогообложения – 8% с полученных доходов, либо 20% с разницы между доходами и расходами. На АУСН может перейти бизнес, зарегистрированный в регионе, где применяется эта система, с численностью работников не более 5 человек, стоимостью основных средств не более 150 млн рублей и годовым доходом не более 60 млн рублей.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса.

Подробную информацию о сервисе «Аутсорсинг бухгалтерии для АУСН»* можно получить по телефону 8-800-700-77-16 или в чате онлайн-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн.

*Сервис предоставляется партнером – ГК Астрал.

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