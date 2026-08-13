Братск в долговой яме: мэр Дубровин — о кризисе, фонтанах и «затягивании поясов»

Мэр Братска Сергей Дубровин подтвердил, что город находится в финансовом кризисе. В интервью журналисту Павлу Степанову он пояснил, что ситуация с долгами копилась ещё до его избрания мэром в сентябре 2024 года.

«Я понимал, когда шёл в мэры Братска, что ситуация с бюджетом напряжённая. Но она была катастрофичная — более 2 млрд кредитов», — отметил Дубровин.

Основная часть долгов набрана за пять лет — с 2020 по 2024 год, когда тело долга выросло с 1 млрд до 2 млрд руб. Уже через два месяца после выборов мэру пришлось выплатить около миллиарда рублей по кредитам.

Собственные доходы города составляют всего от 3,5 до 4 млрд руб. в год. При этом кредитная нагрузка сегодня достигает 50%, а текущий дефицит бюджета Братска — 1,5 млрд руб.

«Из 2 млрд кредитов 90% — это коммерческие кредиты под серьёзные проценты. Бюджетных займов там мало, и они взяты под небольшие ставки. Только на выплату процентов по кредитам в этом году город потратит около 480 млн рублей», — пояснил Сергей Дубровин.

По словам мэра, власти проводят жёсткую оптимизацию:

Сокращают зарплаты и премиальные фонды администрации;

Урезают персонал;

Экономят на городских объектах, включая отключение фонтанов. Это вызывает недовольство горожан.

«Мы экономим на фонтанах: они работают несколько часов в сутки. При том мы в прошлом году отремонтировали несколько фонтанов Братска, которые не работали десятилетиями, но сейчас наш бюджет не позволяет содержать их круглосуточно. Мы экономим электроэнергию, но этого всё равно недостаточно», — отметил мэр.

По его словам, приходится «затягивать пояса». «Моя основная задача на сегодняшний момент — это выплата заработной платы».

В результате различных оптимизационных мероприятий Братску удалось сэкономить 200 млн руб., однако принципиально это вряд ли позволит разобраться с накопленными долгами.

По словам мэра, субсидия на выравнивание, которая поступает городу в виде дотации от правительства Иркутской области, не покрывает все текущие затраты. Он отметил, что за последние годы размер этой субсидии практически не увеличивался — она оставалась примерно на одном уровне (около миллиарда рублей), тогда как городу требуется около 2 млрд руб.

«В начале первой недели каждого месяца я направляю губернатору информацию о состоянии дел в городе Братске по бюджету: какая ситуация, сколько мне не хватает до конца года, и даже с предложениями — чем нам можно помочь и как вернуть город в нормальное русло развития», — отметил Сергей Дубровин.

Однако ждать помощи от области сложно: как ранее отмечал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, ситуация с бюджетом региона тоже непростая. Дефицит бюджета Иркутской области в 2026 году запланирован на уровне около 24,8 млрд рублей, или 9% от доходов. При этом регион вынужден активно наращивать госдолг — только за семь месяцев он вырос почти на четверть (+26%) и достиг 103,5 млрд руб. (на 1 января долг составлял 82,1 млрд руб.).