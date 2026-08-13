Ввод золотых украшений в России сократился на 11,5% за первое полугодие

За первое полугодие 2026 года российские ювелиры ввели в оборот 10,18 млн золотых украшений — на 11,5% меньше, чем годом ранее. В сегменте серебра сокращение составило 13,5% (до 29,3 млн изделий), пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной пробирной палаты.

Средняя масса вводимых золотых украшений сократилась на 54% год к году — до 0,93 г на единицу. Объём мирового рынка золотых украшений во II квартале снизился на 17% в физическом выражении, но вырос на 14% в денежном. В России объём рынка сократился на 10% до 7,2 млн т — минимум с 2020 года.

Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков подтвердил, что по сравнению с пиковым 2008 годом спрос на золотые украшения упал почти втрое.

Генеральный директор Sokolov Николай Поляков отметил, что объём собственных изделий компании остался неизменным за счёт роста продаж украшений с выращенными бриллиантами (+128%) и серебряной подарочной линейки (+в 1,3 раза).

Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева связала снижение с падением потребительского спроса и неопределённостью, из-за которой россияне реже совершают спонтанные покупки. Поляков добавил, что стоимость золота и серебра за три года выросла на 75% и 90% соответственно, а ювелиры вынуждены наращивать выпуск пустотелых изделий. Молодёжь предпочитает тратить деньги на путешествия, а не на ювелирку, отметил Збойков.

Напомним, что за последние 3,5 недели золото подскочило более чем на 10%, а серебро — почти на 20%. О том, что стало причиной такого резкого разворота после затяжного падения рассказал инвестбанкир Евгений Коган.