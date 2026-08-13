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Иркутские предприниматели могут получить субсидии через два новых конкурса

В Иркутске стартовали два конкурса по предоставлению субсидий предпринимателям. Их объявила городская администрация. Прием заявок начался 11 августа и продлится до 11 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Бизнес Иркутска может получить субсидии за помощь участникам СВО. Городские власти компенсируют часть затрат предпринимателям, которые поддерживают наших бойцов.

Производителям: возмещается 50% расходов на запуск или развитие производства товаров для СВО (максимум 3 млн рублей). Период учета затрат — год до подачи заявки.

Автосервисам: компенсируется 50% стоимости ремонта техники, переданной в воинские части или НКО для нужд спецоперации (максимум 1 млн рублей).

Как получить:

  • Заявки принимаются на портале господдержки в разделе «Навигатор».
  • Все условия и требования к участникам доступны на сайте администрации Иркутска.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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