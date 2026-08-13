Назначен новый заместитель мэра Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов назначил на должность заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Нину Перфильеву. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Она заменила Татьяну Эдельман, занимавшую пост до начала 2026 года. Ранее она исполняла ее обязанности.

Нина Александровна по специальности является врачом-педиатром: в 1992 году окончила Улан-Удэнское базовое медицинское училище с отличием, в 1999 году – Иркутский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия». С 2007 года имеет степень кандидата медицинских наук.

Трудовую деятельность начала еще во время учебы в институте. Работала лаборантом, а позже ассистентом кафедры педиатрии № 1 Иркутского государственного медицинского университета. Затем – преподавателем Иркутского медицинского училища Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию; заместителем главного врача по поликлинической части педиатрического отделения Городской клинической больницы № 9.

С 2009 года вся ее профессиональная карьера связана с администрацией Иркутска, где она прошла путь от заведующей сектором охраны здоровья матери и ребенка до начальника департамента здравоохранения и социальной помощи населению.

С 2022 года Нина Александровна лично курирует взаимодействие администрации города с участниками специальной военной операции и их семьями. Под ее руководством выстроена системная работа по оказанию всесторонней помощи бойцам и их близким.