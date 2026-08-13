Иркутские шаманы проведут молебен и призовут духов на помощь бизнесу

Шаманы проведут в столице Приангарья молебен и обратятся к Тулма ноёну – духу-покровителю Иркутской земли и торговли. На мероприятие приглашают предпринимателей и местных жителей, сообщает Совет шаманских общин региона в соцсетях.

Планируется молиться об участниках СВО, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми, а также получили защиту в зоне спецоперации. Для студентов и молодежи из районов попросят покровительства во время проживания в городе, для предпринимателей и деловых людей – покровительства, открытых дорог, делового успеха, для всех жителей города – благоденствия.

Место, где состоится обряд, пока определяется. Известно, что он пройдет на территории города Иркутска 22 августа в 11:00. Для участия необходим список с именами, за кого нужно молиться, и набор для подношения, в состав которого входят молоко, спички и другие предметы.