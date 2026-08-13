Кредитный парадокс: почему банки выдали на четверть больше займов, но отказывают 73% россиян?

Количество выданных потребительских кредитов в России показало резкий годовой рост. В июле 2026 года было оформлено 1,99 млн договоров, что на 27,6% превышает показатели июля 2025 года (1,56 млн). Однако по сравнению с июнем наблюдается спад активности — минус 1% к показателю в 2,01 млн, сообщает ТАСС.

«Несмотря на некоторый всплеск весной, выдача потребкредитов стабилизировалась и продолжает оставаться на довольно низком уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В годовом исчислении спрос всё ещё слабее докризисного: сейчас выдают в 1,5 раза меньше кредитов, чем в июле 2024 года (около 3 млн).

Лидерами по количеству новых кредитов остаются Москва (125,9 тыс.), Московская область (105,6 тыс.) и Краснодарский край (77,3 тыс.). При этом наиболее сильное месячное падение зафиксировано в Нижегородской области (-2,8%), Забайкальском крае (-2,4%) и Иркутской области (-2,1%).

Банки сохраняют жёсткую политику отбора из-за высоких рисков просрочек. Доля отказов достигла 73,3%. Банки кредитуют только заемщиков с идеальной историей, поэтому даже при росте спроса рынок остается дефицитным для большинства граждан.