Деньги на протез — сразу на карту: как работает новая система компенсации расходов инвалидов

В Иркутской области набирает обороты использование электронных сертификатов для людей с ограниченными возможностями. С начала года жители региона получили возможность приобрести технические средства реабилитации на сумму более 1,7 млрд рублей. Этот механизм позволяет самостоятельно выбирать необходимые изделия и оплачивать их напрямую через банковскую карту.

«Мы видим устойчивый интерес граждан к этому формату», — отметил управляющий Отделением Социального фонда по Иркутской области Алексей Макаров.

На сегодняшний день воспользоваться сертификатом можно уже в 84 торговых точках, включая интернет-магазины с доставкой.

Цифры говорят сами за себя: почти каждый второй житель региона выбирает этот способ получения помощи. Электронный сертификат привязывается к карте «Мир» и содержит информацию о виде товара, его цене и сроке действия. Оформить его можно через Госуслуги или МФЦ всего за несколько минут.