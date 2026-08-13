В Тулунском районе начали строить путепровод над Транссибом

В Тулунском районе Иркутской области возле села Шерагул приступили к возведению путепровода над Транссибирской железнодорожной магистралью. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Объект позволит ликвидировать последнее одноуровневое пересечение федеральной трассы с Восточно-Сибирской железной дорогой в регионе.

«Работы идут по плану, ввод в эксплуатацию запланирован в 2028 году. Сейчас ведутся работы по переустройству коммуникаций, усилению основания, устройству земляного полотна и водопропускных труб», – доложил главе региона начальник Упрдор «Прибайкалье» Дмитрий Батурин.

Также обсуждены меры по приведению в нормативное состояние участков дороги Покосное – Тулун федеральной трассы «Вилюй», где из-за недобросовестности подрядчика образовались ямы. Сейчас другой подрядчик проводит ямочный ремонт, который планируют завершить до конца августа. На участке с плитами заключены контракты на замену покрытия на асфальтобетонное: в этом году уложат более 3 км, в следующем — около 21 км.