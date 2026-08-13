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В Иркутской области судят мужчину за майнинг на 38 млн рублей ущерба

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Шелеховского района, который обвиняется в причинении имущественного ущерба путём обмана на сумму свыше 38 млн рублей.

По версии следствия, с июня по декабрь 2025 года обвиняемый разместил не менее 100 единиц майнингового оборудования в здании базы в Шелехове, ещё 101 единицу — в подвале дома в посёлке Чистые Ключи, а также в гараже и пристройке в селе Баклаши. На одной из площадок он использовал безучётное потребление электроэнергии, на других — оплачивал по льготному тарифу для населения, причинив ущерб двум энергосбытовым компаниям. Оборудование изъято полицией.

Уголовное дело направлено в Шелеховский городской суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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