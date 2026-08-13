73% работающих иркутян готовы перейти к конкурентам при лучших условиях

73% работающих жителей Иркутска готовы рассмотреть предложение о переходе к конкурентам на более выгодных условиях, а 5% согласны на любые условия, показал опрос SuperJob. Женщины чаще мужчин готовы перейти на лучших условиях (76% против 71%), мужчины чаще готовы уйти «хоть сейчас» (7% против 3%).

Среди молодёжи до 35 лет 78% согласны уйти к конкурентам на хороших условиях, ещё 6% — на любых, тогда как среди респондентов 45+ 69% готовы только на выгодные условия, а 11% — категорически против перехода. Среди зарабатывающих до 100 тыс. рублей 80% готовы к переходу на хорошие условия, 5% — на любые, среди тех, у кого доход от 150 тыс., — 66% и 8% соответственно. Главным фактором перехода названа более высокая зарплата (95%), в топ-3 также вошли карьера (52%) и удобный график (50%).

Среди других важных факторов — близость работы к дому (45%), обучение за счёт компании (40%), компенсационный пакет (39%), интересные задачи (34%), удалённая работа (32%) и новые технологии (23%).