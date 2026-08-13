Чем опасен бензин «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4»?

Правительство временно разрешило оборот бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года в качестве антикризисной меры. Однако для современных автомобилей такое топливо несёт риски: повышенное содержание серы увеличивает нагрузку на каталитический нейтрализатор и кислородные датчики, а тяжёлый состав способствует образованию отложений в топливной системе. Об этом сообщает дистрибьютор автозапчастей ROSSKO.

«Чаще всего от некачественного бензина страдают топливные форсунки, свечи зажигания, а при длительной эксплуатации — топливный насос, катализатор и детали цилиндро-поршневой группы. Возможны неровная работа двигателя, ухудшение запуска, снижение тяги, рост расхода топлива и рывки при разгоне», — считают эксперты.

При этом подчёркивается, что детонация возникает из-за недостаточного октанового числа, а не из-за класса топлива, а действующее послабление фактически касается бензина класса К5 с временно разрешёнными повышенными значениями серы и ароматических углеводородов.

Напомним, что разрешение на оборот бензина пониженных экологических классов действует до 1 июля 2027 года.