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Предприниматели получили 2,5 млрд рублей по программе лояльности СберБизнес Спасибо

Сбер подвёл итоги первого полугодия 2026 года по корпоративной программе лояльности СберБизнес Спасибо. За первые шесть месяцев 2026 года предприниматели получили на свои счета с помощью программы 2,5 млрд рублей. Одновременно в июне 2026 года число участников программы превысило 1 млн человек. Таким образом, пользователем СберБизнес Спасибо стал каждый третий клиент Сбера из числа предпринимателей.

Рост пользователей программой за первое полугодие составил 21%. Миллионным участником стал предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается грузоперевозками. Ему Сбер подарил путёвку на премиальный курорт Сбера.

Программа активно развивается в регионах России. Наибольшая доля подключений зафиксирована в трёх регионах-лидерах: Республике Марий Эл, Республике Мордовия и Чувашской Республике. Также в пятёрку самых активных вошли Нижегородская и Кировская области. Банк намерен и дальше усиливать присутствие программы в субъектах РФ, делая её доступной для максимального числа предпринимателей независимо от масштаба их деятельности.

Управление программой доступно в интернет-банке и мобильном приложении СберБизнес.

Предприниматели в режиме онлайн видят актуальный баланс бонусов, выбирают категории кешбэка и оформляют компенсации в несколько кликов. Накопленные бонусы конвертируются по стабильному и прозрачному курсу: один бонус равен одному рублю. При этом каждый участник самостоятельно определяет, на что направить вознаграждение с учётом текущих потребностей своего бизнеса. Чаще всего предприниматели используют бонусы для оплаты банковских продуктов, что позволяет им снижать операционные расходы. Среди небанковских предложений наиболее востребованы страхование и сервис доставки Купер. Также бонусами можно вернуть стоимость подписки Бизнес Прайм, а также воспользоваться предложениями других партнёров программы.

«За цифрой в один миллион стоят предприниматели с очень разными задачами. Одному важно вернуть часть расходов на банковское обслуживание, другому — оплатить страховку, доставку или профессиональную консультацию. Поэтому мы развиваем СберБизнес Спасибо как понятный и простой инструмент, позволяющий клиентам получать и копить выгоду от сотрудничества со Сбером и превращать её в полезные сервисы для развития своего дела или просто в деньги. Только за первые шесть месяцев этого года участники программы вернули на свои счета 2,5 млрд рублей — это средства, которые предприниматели могут снова направить на развитие своего дела. Преимущества программы оценили не только ее участники, но и отраслевые эксперты, отметив СберБизнес Спасибо наградой Loyalty & CX Awards Russia 2026 в номинации «Лучшее ценностное предложение года». Мы продолжим расширять возможности программы, чтобы она приносила ощутимую пользу всё большему числу компаний по всей стране», — Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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