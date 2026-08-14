20 августа в Иркутске пройдёт «ИИ/Внутри» — камерный митап о том, как ИИ используют в реальных проектах

Никаких «10 лучших нейросетей», подборки промптов или рассуждений, когда ИИ заменит людей. Вместо этого — четыре практических доклада от людей, которые уже создают и внедряют ИИ-системы: с архитектурой, ограничениями, ошибками и ответственностью за результат. Все это – на встрече для предпринимателей «ИИ/Внутри», которая состоится 20 августа в Иркутске. Организатор – Адикт.

Что будет в программе?

Участникам представят четыре практических доклада от людей и компаний, которые уже создают и внедряют ИИ-системы: с архитектурой, ограничениями, ошибками и ответственностью за результат. Никаких продающих презентаций и рекламы услуг: только личный опыт и разбор того, что получилось, что провалилось и что пришлось переделать. Конкретные ответы на конкретные вопросы.

Темы докладов:

🔹 ИИ вместо редакции

Антон Паймышев

«Адикт»

Как система самостоятельно исследует города, собирает достопримечательности из разных источников, проверяет факты, координаты и фотографии, а затем формирует карточки объектов и туристические маршруты.

- Почему хороший промпт не заменяет систему

- Как научить ИИ проверять самого себя

- Как бороться с уверенной неправдой и др.

Будущее ИИ — не в одном большом промпте. Оно в системах, где модели получают инструменты, ограничения и ответственность за результат.

🔹 ИИ-помощник для первой линии хостинга FirstVDS

Андрей Донской

Продакт-менеджер Николай Иванчик

Фулстек-разработчик

Почему команда отказалась от автоответчика и доверила ИИ искать решения, но работу с клиентами оставила за людьми. Как ИИ-помощник собирает контекст по запросу клиента. Для чего пришлось переделать все регламенты и как именно. Где проходят границы автономности нейросети и почему именно там.

- Как разговоры с первой линией изменили продукт

- Как помощник собирает контекст по тикету

- Как измерить реальную пользу и др.

Полезный ИИ в бизнесе — не обязательно самый автономный. Зрелая система знает границы полномочий, показывает основания для рекомендаций и вовремя передаёт ответственность человеку.

🔹 ИИ-агент для контроля дебиторской задолженности

Александр Олейник

«Брассика»

Как директор завода без классической команды разработки создаёт приложение, которое следит за счетами, обнаруживает просрочки и предлагает следующий шаг — от письма контрагенту до проекта претензии. Claude Code, Claude Cowork и MCP на реальном производственном предприятии.

- Почему дебиторка подходит для ИИ-агента

- Как не превратить вайбкодинг в опасный эксперимент

- Что находится под капотом и др.

Ценность ИИ-агента появляется не тогда, когда он умеет написать письмо, а когда встроен в бизнес-процесс: сам замечает проблему, собирает контекст, предлагает действие и доводит его до точки, где требуется ответственное решение человека.

🔹 Один разработчик — восемь систем

Денис Лаптев

Разработчик

Как один человек с помощью ИИ-агентов в одиночку запустил восемь разных систем — от новостного агрегатора до решений для трейдинга. Почему сгенерированный код ещё не является системой и зачем по-прежнему нужны архитектура, тесты, производительность, безопасность и контроль решений агентов.

- Карта портфеля и цена ошибки

- Где проект становится бизнесом

- Почему новым ограничением становится фокус и др.

ИИ-агенты снимают ограничение разработки: один человек уже может построить и эксплуатировать то, для чего раньше требовалась команда. Но главными дефицитами становятся фокус, спрос и ответственность за результат.

– «ИИ/Внутри» — не митап про написание кода. Он про то, как ИИ меняет реальные рабочие процессы и позволяет делать то, для чего раньше требовались отдельные сотрудники, подрядчики или целые команды, говорит организатор.

Чего на встрече точно НЕ будет?

Коучинга и рецептов ухода из найма с помощью ИИ;

Обзоров «Топ-10 лучших нейросетей» и пересказа новостей отрасли;

Списка из 300 «секретных промптов»;

Дискуссий о том, заменят ли нейросетки людей.

Когда: 20 августа, начало в 14:00

Место Галерея Виктора Бронштейна, ул. Октябрьской Революции, 3

Стоимость: до 17 августа включительно — 1 000 ₽; потом — 1 500 ₽.

Количество участников ограничено!

Узнать подробности и купить билеты: https://ai.adict.ru/



Мероприятие организует компания «Адикт».

SIA.RU выступает информационным партнером.

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