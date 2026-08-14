20 августа в Иркутске пройдёт «ИИ/Внутри» — камерный митап о том, как ИИ используют в реальных проектах

Никаких «10 лучших нейросетей», подборки промптов или рассуждений, когда ИИ заменит людей. Вместо этого — четыре практических доклада от людей, которые уже создают и внедряют ИИ-системы: с архитектурой, ограничениями, ошибками и ответственностью за результат. Все это – на встрече для предпринимателей «ИИ/Внутри», которая состоится 20 августа в Иркутске. Организатор – Адикт.
Что будет в программе?
Участникам представят четыре практических доклада от людей и компаний, которые уже создают и внедряют ИИ-системы: с архитектурой, ограничениями, ошибками и ответственностью за результат. Никаких продающих презентаций и рекламы услуг: только личный опыт и разбор того, что получилось, что провалилось и что пришлось переделать. Конкретные ответы на конкретные вопросы.
Темы докладов:
🔹 ИИ вместо редакции
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Антон Паймышев
Как система самостоятельно исследует города, собирает достопримечательности из разных источников, проверяет факты, координаты и фотографии, а затем формирует карточки объектов и туристические маршруты.
- Почему хороший промпт не заменяет систему
- Как научить ИИ проверять самого себя
- Как бороться с уверенной неправдой и др.
Будущее ИИ — не в одном большом промпте. Оно в системах, где модели получают инструменты, ограничения и ответственность за результат.
🔹 ИИ-помощник для первой линии хостинга FirstVDS
|Андрей Донской
Продакт-менеджер
|Николай Иванчик
Фулстек-разработчик
Почему команда отказалась от автоответчика и доверила ИИ искать решения, но работу с клиентами оставила за людьми. Как ИИ-помощник собирает контекст по запросу клиента. Для чего пришлось переделать все регламенты и как именно. Где проходят границы автономности нейросети и почему именно там.
- Как разговоры с первой линией изменили продукт
- Как помощник собирает контекст по тикету
- Как измерить реальную пользу и др.
Полезный ИИ в бизнесе — не обязательно самый автономный. Зрелая система знает границы полномочий, показывает основания для рекомендаций и вовремя передаёт ответственность человеку.
🔹 ИИ-агент для контроля дебиторской задолженности
|Александр Олейник
«Брассика»
Как директор завода без классической команды разработки создаёт приложение, которое следит за счетами, обнаруживает просрочки и предлагает следующий шаг — от письма контрагенту до проекта претензии. Claude Code, Claude Cowork и MCP на реальном производственном предприятии.
- Почему дебиторка подходит для ИИ-агента
- Как не превратить вайбкодинг в опасный эксперимент
- Что находится под капотом и др.
Ценность ИИ-агента появляется не тогда, когда он умеет написать письмо, а когда встроен в бизнес-процесс: сам замечает проблему, собирает контекст, предлагает действие и доводит его до точки, где требуется ответственное решение человека.
🔹 Один разработчик — восемь систем
|Денис Лаптев
Разработчик
Как один человек с помощью ИИ-агентов в одиночку запустил восемь разных систем — от новостного агрегатора до решений для трейдинга. Почему сгенерированный код ещё не является системой и зачем по-прежнему нужны архитектура, тесты, производительность, безопасность и контроль решений агентов.
- Карта портфеля и цена ошибки
- Где проект становится бизнесом
- Почему новым ограничением становится фокус и др.
ИИ-агенты снимают ограничение разработки: один человек уже может построить и эксплуатировать то, для чего раньше требовалась команда. Но главными дефицитами становятся фокус, спрос и ответственность за результат.
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– «ИИ/Внутри» — не митап про написание кода. Он про то, как ИИ меняет реальные рабочие процессы и позволяет делать то, для чего раньше требовались отдельные сотрудники, подрядчики или целые команды, говорит организатор.
Чего на встрече точно НЕ будет?
- Коучинга и рецептов ухода из найма с помощью ИИ;
- Обзоров «Топ-10 лучших нейросетей» и пересказа новостей отрасли;
- Списка из 300 «секретных промптов»;
- Дискуссий о том, заменят ли нейросетки людей.
Когда: 20 августа, начало в 14:00
Место Галерея Виктора Бронштейна, ул. Октябрьской Революции, 3
Стоимость: до 17 августа включительно — 1 000 ₽; потом — 1 500 ₽.
Количество участников ограничено!
Узнать подробности и купить билеты: https://ai.adict.ru/
Мероприятие организует компания «Адикт».
SIA.RU выступает информационным партнером.
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