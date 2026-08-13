Почему в Иркутске снова вводят лимиты на бензин?

С 13 августа 2026 года компания «КрайсНефть» ограничила продажу бензинов АИ-92/АИ-95/АИ-98 до 30 л на один автомобиль, а также до 20 л в канистры.

Эти правила распространяются только на физических лиц. Причиной стали изменения в поставках топлива — теперь компания закупает бензин через биржу по рыночным ценам после полной распродажи ранее зарезервированных объёмов от ПАО НК «Роснефть».

«Мы перешли на реализацию топлива с биржи, что и отразилось на ценах», — говорится в сообщении компании.

Накануне, 12 августа, цены на топливо у этой сети выросли сразу на 3 рубля за литр.

Напомним, ограничения на отпуск бензина и более высокие цены действовали в Иркутской области во время топливного кризиса в июне–июле, но позже ограничения были сняты.

В другой независимой сети — «АЗС БРК» — сообщили, что пока ограничений на отпуск топлива не вводили.

По прогнозам аналитиков Kpler, российская нефтепереработка в августе рискует обновить очередной антирекорд — 4 млн баррелей в сутки против привычных 5,3–5,5 млн б/с. Эксперты отмечают, что для стабильной работы внутреннего рынка необходим минимум 3,3–3,5 млн б/с. Восстановление прежних мощностей возможно лишь к сентябрю, когда завершатся внеплановые ремонты НПЗ.