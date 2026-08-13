В Шелехове идет набор на «Металлургию цветных металлов»

Филиал Иркутского техникума архитектуры и строительства в Шелехове завершает набор выпускников 9-х классов на специальность «Металлургия цветных металлов». Поступить можно без вступительных экзаменов — по среднему баллу аттестата.

Направление «Металлургия» в филиале открыли два года назад по инициативе и на средства компании РУСАЛ. За это время в «металлургическом» корпусе сделали ремонт, обновили аудитории и лаборатории, закупили современное оборудование.

РУСАЛ последовательно вкладывает ресурсы в развитие образования по принципам, которые много лет назад заложил основатель компании Олег Дерипаска, а именно обеспечению доступа к качественным знаниям, опоре на реальные потребности промышленности и поддержке талантливой молодежи в городах ответственности компании.

На заводе не скрывают, что рассчитывают на молодых специалистов и надеются, что техникум станет настоящей кузницей кадров для ИркАЗа.

Прием документов на «Металлургию цветных металлов» идет до 14 августа 2026 года. Подать документы можно лично в приемную комиссию филиала в Шелехове или через портал «Госуслуги».