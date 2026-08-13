Аксаков рассказал, когда Visa и Mastercard уйдут с российского рынка

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут постепенно уйти из обращения в России в силу физического износа, так как эмитенты не обновляют их, передает ТАСС заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он рекомендовал держателям по мере износа переходить на национальную платежную систему «Мир».

«Просто сами Visa и Mastercard изнашиваются, поскольку их не обновляют эмитенты соответствующие, то есть они не дают возможности использовать Visa и Mastercard на территории России, соответственно, спрос на эти карты резко упал. Но те, которые были эмитированы, они используются, никто их не собирается ограничивать в использовании, просто они становятся изношенными», — сказал Аксаков.

Он также пояснил, что изношенные карты могут не давать возможность проводить транзакции, и посоветовал пользователям переходить на карту «Мир», уточнив, что сроков ограничения не ставится:

«Хотят 100 лет пользоваться, пусть 100 лет пользуются. Никто их не ограничивает. Но рекомендация — лучше заменить, потому что любая вещь имеет тенденцию к износу».

Ранее Госдума исключила из законопроекта «Антифрод 2.0» пункт, который давал Банку России право ограничивать срок действия банковских карт. Изначально планировалось, что регулятор сможет устанавливать сроки действия карт в рамках борьбы с мошенничеством. Это решение могло напрямую затронуть карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые стали бессрочными после их ухода из России в 2022 году.