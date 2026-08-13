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Купить место на кладбище можно будет через «Госуслуги»

С декабря жителям 21 региона станет доступен электронный сервис по поиску и покупке мест на кладбищах. Соответствующие сервисы появятся в приложении «Госуслуги», следует из паспорта цифровой трансформации Минцифры на 2026–2028 годы, сообщает газета "Ведомости".

«На „Госуслугах“ доступны новые сервисы по поиску мест для захоронений с использованием карты НСПД с возможностью их покупки», — говорится в сообщении ведомства. В рамках проекта обеспечена загрузка данных о 14 тысячах кладбищ, а также привязка их границ к картам. На реализацию инициативы планируется выделить около 295 млн рублей. Охват нововведения составит до 2 миллионов граждан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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