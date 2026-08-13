Атаки на Wildberries: горит объект в Башкирии

БПЛА атаковали промышленную зону в Башкирии, где расположен один из объектов Wildberries.

«Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчёты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация», – сообщили в RWB.

В пресс-службе пояснили, что товаров на объекте не хранится.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.