Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Иркутяне обеспокоены очередями на заправках: обзор ситуации на 15 августа
Перебои с топливом и жесткие ограничения: обзор ситуации на заправках Иркутска на 14 августа
«КрайсНефть» ограничила продажу бензина в канистры: причины
Все материалы сюжета

Атаки на Wildberries: горит объект в Башкирии

Читайте также:

Ozon подтвердил удаление своих приложений из Google Play
15 августа 2026
Атаки на Wildberries: поврежден логистический комплекс в Тверской области
14 августа 2026

БПЛА атаковали промышленную зону в Башкирии, где расположен один из объектов Wildberries.

«Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчёты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация», – сообщили в RWB.

В пресс-службе пояснили, что товаров на объекте не хранится.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Маркетплейсы":
Все материалы сюжета (332)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес