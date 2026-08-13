Третий день донора в офисе ИНК прошел в Иркутске

В офисе Иркутской нефтяной компании (ИНК) прошел традиционный День донора. Программа реализуется с 2017 года в рамках стратегии «Здоровая компания».

68 участников акции сдали более 30 литров цельной крови. Шесть человек стали донорами впервые, четыре сотрудника вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. В апреле этого года участие в Дне донора приняли 74 сотрудника ИНК.

Также в этом году впервые состоялась выездная донорская акция на объектах ИНК в Усть-Кутском районе. В начале марта специалисты Иркутской областной станции переливания крови работали на Ярактинском месторождении, а также на Иркутском заводе полимеров. По итогам мероприятий в Федеральный регистр доноров костного мозга вступили 57 человек.

Напомним, реальное совпадение генотипов между донором и пациентом случается редко — один случай на десять тысяч, но именно такие совпадения спасают жизни. В Иркутской области уже 74 человека стали реальными донорами. Среди них — и сотрудники ИНК, в том числе Илья Ковалев, который помог пациенту из Рязани.

В ИНК инициатива по корпоративному донорству реализуется с 2022 года. За это время было организовано свыше 14 Дней донора, в результате чего более 1000 человек сдали кровь. 538 сотрудников компании присоединились к Федеральному регистру доноров костного мозга, а в 2025 году к участию в акциях привлекли 340 человек.

Совместная программа реализуется в рамках соглашения между АО «ИНК-Капитал», Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови ФМБА России и Иркутской областной станцией переливания крови. Целью этого сотрудничества является развитие донорства костного мозга в регионе. Компания была удостоена диплома и медали за активное участие в Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества».