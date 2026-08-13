Банк Уралсиб подвел итоги работы программ практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение»

Банк Уралсиб подвел итоги реализации программ практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» за первое полугодие 2026 года. За этот период аудитория онлайн-платформы students.uralsib.ru, которая объединяет участников программы, увеличилась более чем на тысячу студентов.

В первом полугодии 2026 года очную практику в банке прошли 303 студента в 26 городах присутствия Уралсиба. По общебанковской программе стажировки прошли более 30 студентов, из них 5 уже трудоустроены на штатные должности в различных подразделениях банка.

6 апреля состоялось торжественное открытие второго потока программы стажировок USB.HUB – флагманского проекта Банка Уралсиб для перспективных студентов IT-специальностей и аналитиков. Специалисты Группы по работе с молодежью Уралсиба получили более 3500 откликов и после отбора пригласили в программу 10 участников, которые стали частью команды. Программа рассчитана на пять месяцев и сочетает работу над реальными бизнес-задачами, развитие профессиональных и гибких навыков, а также профессиональное наставничество ведущих специалистов банка.

В первом полугодии 2026 года профильные команды банка встречались и знакомились со студентами на различных площадках: карьерных форумах, ярмарках вакансий, образовательных мероприятиях и экскурсиях.

Всего прошло 10 мероприятий в разных городах страны, участниками которых стали более 5600 студентов, где представители Уралсиба подробно рассказывали о возможностях стажировок и дальнейшего профессионального роста в банке.

Такой системный подход помогает укреплять бренд работодателя среди молодёжи, выстраивать долгосрочные отношения с университетами и формировать кадровый резерв банка, начиная знакомство талантливых студентов с возможностями профессионального развития ещё во время обучения.