«Ситуация непростая, но контролируемая»: в Иркутской области усилили контроль за поставками топлива

Ситуацию с обеспечением топливом в регионе рассмотрели на заседании оперативного штаба под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Александра Анчугина.

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«Мы продолжаем начатую работу по распределению объёмов топлива между региональными операторами», — подчеркнул он. Ключевым вопросом остаётся выполнение плана поставок компаниями «Газпром нефть» и «Роснефть», а также сохранение стабильного обеспечения собственной сети АЗС «Роснефти». Власти региона направили операторам предложения о закреплении территорий для бесперебойных поставок, особенно в отдалённых районах. Александр Анчугин отметил, что изменения цен возможны из-за корректировки логистики.

Представители региональных сетей подтвердили текущие сложности, связанные с логистикой, но отметили готовность работать над стабилизацией ситуации.

Отметим, что с 13 августа «КрайсНефть» вновь ввела лимиты, ограничив продажу бензинов АИ-92/АИ-95/АИ-98 до 30 л на один автомобиль, а также до 20 л в канистры. Причиной стали изменения в поставках топлива — теперь компания закупает бензин через биржу по рыночным ценам после полной распродажи ранее зарезервированных объёмов от ПАО НК «Роснефть». «Мы перешли на реализацию топлива с биржи, что и отразилось на ценах», — говорится в сообщении компании. Накануне, 12 августа, цены на топливо у этой сети выросли сразу на 3 рубля за литр.

В другой независимой сети («АЗС БРК») заявили, что пока ограничений на отпуск топлива не вводили.

Александр Анчугин подчеркнул, что рассчитывают на сдержанное поведение операторов топливного рынка по вопросам ценовой политики. ФАС региона держит руку на пульсе:

«Контрольные мероприятия проводятся по линии Управления федеральной антимонопольной службы по региону в соответствии с указаниями, которые коллеги получают от Федерального топливного штаба», – подчеркнул Александр Анчугин.

Он призвал граждан избегать ажиотажа при покупке топлива: «Ситуация непростая, но контролируемая», — добавил заместитель главы правительства.