Почти готово: в Иркутске завершается выполнение договоров РЗТ

Озвучены предварительные итоги реализации договоров развития застроенных территорий, по которым в Иркутске ликвидируют аварийный жилой фонд без затрат из бюджетов разных уровней. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Этот механизм применяется в областном центре с 2012 года. Всего при поддержке инвесторов было заключено 12 договоров: они выполнены на 97%. Начиная с 2013 года за счет механизма РЗТ удалось ликвидировать почти 63 тысячи кв. метров аварийного фонда – осталось чуть более 1,6 тысячи кв. метров.

Экономический эффект для городского бюджета составил порядка 2,2 млрд рублей. Более трех тысяч горожан смогли улучшить свои жилищные условия: они получили новые квартиры или на вторичном рынке, по желанию собственников выплачивали компенсации.

Почти расселены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. После завершения программы приступят к новому этапу – расселению объектов, признанных аварийными после указанной даты.