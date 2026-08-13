Путин одобрил: школу в иркутском микрорайоне Союз достроят за федеральные деньги

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев обратился к президенту России Владимиру Путину с вопросом о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на строительство школы в микрорайоне Союз в Иркутске. Просьба была одобрена.

«Президент поддержал наше предложение. Сейчас мы выстраиваем взаимодействие с Минпросвещения страны по этому вопросу. Необходимо около 1,3 млрд рублей из федерального бюджета для завершения строительства. Софинансирование на уровне региона также запланировано», – отметил Игорь Кобзев.

В настоящее время строительная готовность составляет 30%. Полностью возведен каркас четырех из семи блоков, в трех из них выполнили монтаж кирпичных перегородок и установили окна, в четвертом аналогичные работы завершают. Строительство продолжается.

К возведению объекта приступили в 2024 году. Подрядчик выдерживает темп в соответствии с графиком финансирования.

Школа рассчитана на 1225 мест; помимо учебных классов и дополнительных помещений, в ней предусмотрены бассейн с шестью дорожками по 25 метров и большой актовый зал.

Школе присвоят имя самого молодого Героя России Эдуарда Дьяконова – на территории появится его бюст. Помимо этого, предусмотрено обустройство одноименной внутриквартальной улицы, которая соединит микрорайоны Союз и Университетский.