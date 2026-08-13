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Сорок бетонных плит заменили на Глазковском мосту в Иркутске

В Иркутске на Глазковском мосту обновляют дорожное покрытие. С начала августа здесь заменили 40 больших и малых бетонных плит вдоль трамвайных путей, сообщил в пресс-службе мэрии.

Работы выполняет муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов» ночью, когда остановлено движение трамваев, а на дорогах почти нет автомобилей. Меняют изношенные плиты: лопнувшие, с торчащей арматурой, а также те, которые находятся в длительной эксплуатации – более 5 лет.

Плиты служба изготавливает самостоятельно. Они отличаются по размеру от тех, что обычно укладывают в городе на перекрестках. Работы намерены продолжить в сентябре.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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