Кондиционеры появятся на Центральном рынке Иркутска

На Центральном рынке Иркутска устанавливают систему кондиционирования. В первую очередь, климатическое оборудование появится в зале с охлажденной продукцией: мясом, рыбой, молочными товарами и полуфабрикатами, рассказали в пресс-службе мэрии.

Обновление предусмотрено комплексной программой развития предприятия. Подрядчик определен по итогам конкурса. Сейчас он уже ведет монтаж. Завершить установку систем кондиционирования в первом зале планируют до конца августа. В планах предприятия – оснастить системами климат-контроля и другие торговые зоны.

«Для нас это в первую очередь вопрос качества и безопасности продуктов. В летний период, когда температура за окном поднимается выше тридцати градусов, сохранить свежесть продукции без современных систем кондиционирования достаточно сложно. Конечно, хотелось бы одновременно во всех залах установить такое оборудование, но мы вкладываем заработанные средства в развитие инженерной базы без привлечения бюджетного финансирования», – прокоментировал директор АО «Центральный рынок» Григорий Слезак.