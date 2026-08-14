Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 августа: 11 927,2402 руб/1 г золота и 178,5100/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 927,2402 руб.

1 грамм серебра - 178,5100 руб.

1 грамм платины - 4 784,7500 руб.

1 грамм палладия - 3 729,7500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 230,5496 р. (1,97%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5700 р. (2,63%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 92,5698 р. (1,97%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 67,0500 р. (1,83%) .

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