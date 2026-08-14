Как открыть сайт и онлайн-сервисы Инго Банка

Инго Банк повышает надёжность и защищённость данных и переходит на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры РФ.

Сейчас в работе сайта и интернет-сервисов Инго Банка могут наблюдаться сложности при попытках входа, авторизации или использовании сервисов.

Чтобы сохранить доступ к сайту и сервисам Инго Банка, выполните следующие шаги:

Всегда выключайте VPN при работе с сайтом или сервисами банка. VPN может блокировать открытие страниц или попытки входа в мобильное или веб-приложение Установите и используйте Яндекс.Браузер ( browser.yandex.ru/ ). В него уже встроены сертификаты НУЦ, обеспечивающие защиту ваших данных и стабильное соединение При работе с другим браузером установите на ваше устройство сертификаты НУЦ вручную ( gosuslugi.ru/crt ). Установите веб-приложение Инго Банка ( ingobank.ru/personal/dbo/ ). Оно работает на любом устройстве как обычное мобильное приложение с полным его функционалом и обновляется автоматически

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