Как открыть сайт и онлайн-сервисы Инго Банка

Инго Банк повышает надёжность и защищённость данных и переходит на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры РФ.
Сейчас в работе сайта и интернет-сервисов Инго Банка могут наблюдаться сложности при попытках входа, авторизации или использовании сервисов.
Чтобы сохранить доступ к сайту и сервисам Инго Банка, выполните следующие шаги:
- Всегда выключайте VPN при работе с сайтом или сервисами банка. VPN может блокировать открытие страниц или попытки входа в мобильное или веб-приложение
- Установите и используйте Яндекс.Браузер (browser.yandex.ru/). В него уже встроены сертификаты НУЦ, обеспечивающие защиту ваших данных и стабильное соединение
- При работе с другим браузером установите на ваше устройство сертификаты НУЦ вручную (gosuslugi.ru/crt).
- Установите веб-приложение Инго Банка (ingobank.ru/personal/dbo/). Оно работает на любом устройстве как обычное мобильное приложение с полным его функционалом и обновляется автоматически
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