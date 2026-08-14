МегаФон улучшил сеть на острове Ольхон

Жители и гости Ольхона могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях даже в самый пик туристического сезона. Техническая служба МегаФона расширила пропускную способность телеком-инфраструктуры для увеличения скорости передачи данных.

Ольхон остаётся одним из самых востребованных туристических направлений на Байкале – сюда едут за красотой пейзажей, прогулками по побережью, возможностью познакомиться с уникальной экосистемой озера. Популярность острова только растёт: этим летом относительно аналогичного периода прошлого года онлайн-трафик увеличился на переправе и в населённых пунктах на 41%, а объём голосовых вызовов – на 13%.

Ежегодно «сердце Байкала» посещают тысячи путешественников из разных уголков страны. С начала июня на Ольхоне побывали абоненты уже из семи десятков регионов. Помимо жителей Иркутской области, на остров часто приезжают туристы из столичных регионов, Красноярского края, Новосибирской, Свердловской, Самарской областей, Кузбасса, Татарстана, Башкортостана и Бурятии.

«Проанализировав динамику роста объёма голосовых вызовов и потребления интернет-трафика, мы приняли решение увеличить пропускную способность оборудования на 50%. Это даст возможность значительно нарастить скорости загрузки данных, даже в периоды пиковых нагрузок на сеть», – прокомментировал Дмитрий Бобков, директор МегаФона в Иркутской области.