73% опрошенных жителей Иркутской области хотят составить план своего карьерного развития до конца 2026 года

Большинство жителей Иркутской области (73%) уверены, что для достижения карьерных целей необходимо развивать профессиональные навыки, показал опрос hh.ru. Однако конкретный список компетенций, которые нужно усилить, есть только у 32% участников, ещё 9% ощущают нехватку знаний, но не понимают, каких именно.

Директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева отметила, что рынок труда меняется, и в ряде профессий конкуренция усилилась: если в первом полугодии 2025 года на одну вакансию в регионе приходилось 5,7 резюме, то сейчас — 11,1.

«В таких условиях работодатели закономерно повышают требования к уровню компетенций кандидатов, а профессиональная подготовленность соискателей становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности на рынке труда. Закономерно, что карьерное планирование становится сейчас важной частью профессионального развития. При этом большинству специалистов с опытом работы требуется не длительное обучение, а практико-ориентированная поддержка, позволяющая быстро оценить свои текущие знания, определить следующий карьерный шаг, усилить резюме, подготовиться к собеседованию или пересмотреть профессиональную траекторию. Эту задачу во многих случаях эффективно решают персональные карьерные консультации, обеспечивающие быстрый и прикладной результат», — прокомментировала она.

13% соискателей уже сегодня ощущают нехватку знаний для дальнейшего развития, 19% считают, что не смогут уверенно чувствовать себя через 3–5 лет при сохранении текущего уровня, а 32% уверены, что именно нехватка компетенций мешает претендовать на повышение зарплаты или более интересную должность. Наибольший запрос на развитие навыков зафиксирован в сферах искусства, массмедиа, рабочих профессиях, ИТ и медицине. Соискатели с доходом 20–50 тыс. рублей чаще других говорят о нехватке навыков для роста.