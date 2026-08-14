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Лайнер МС-21-310 перелетел из Иркутска к заказчику в Подмосковье

Построенный по серийным технологиям пассажирский самолёт МС-21-310 перелетел из Иркутска на подмосковный аэродром ЛИИ им. М.М. Громова, преодолев более 4 тысяч километров без посадок. В ОАК проверят все системы лайнера после перелёта и подготовят его к покраске в ливрею заказчика.

<p>Фото: ПАО «ОАК»</p>

Фото: ПАО «ОАК»

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«Длительный перелет серийного самолета МС-21 еще раз продемонстрировал надежность заложенных конструкторских решений и применяемых в машине отечественных агрегатов и систем. Сейчас активно ведутся сертификационные полеты судов этого типа. Широкой кооперацией наших предприятий выстроены производственные цепочки для налаживания серийного выпуска лайнеров. Иркутский авиазавод готов приступить к выполнению новых заказов на МС-21», – отметили в Ростехе.

Полет прошёл штатно, все системы отработали как положено.

Напомним, что 4 августа 2026 года первый серийный полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. Экипаж под управлением заслуженных лётчиков-испытателей выполнил полёт продолжительностью 1 час 23 минуты, проверив устойчивость и управляемость машины в различных конфигурациях, а также работу отечественных систем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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